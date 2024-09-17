جاسباريني لاعبة «الإمارات القابضة» بطلة الجائزة الكبرى للدراجات بشتوتغارت

المصدر: أبوظبي – البيان

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فازت إليونورا جاسباريني لاعبة فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات، أمس، بلقب سباق الجائزة الكبرى شتوتغارت والمنطقة للسيدات، وامتد السباق الذي استمر ليوم واحد، على مساحة 118.2 كم، بين مديتني بوبلينجن إلى شتوتغارت.

وقالت إليونورا جاسباريني: منذ بداية السباق وحتى لحظاته الأخيرة، كان أداء كل زميلاتي في الفريق متميزاً، فقد تمكنا من السيطرة منذ البداية، ونجحنا في الاقتراب من الفرق المنفصلة. وعلى طول المضمار، حافظنا على وجودنا في المقدمة. وفي المرحلة الأخيرة من السباق، حافظنا على وتيرة أداء قوية. ومع تقدم ثلاثة منا، بذلت قصارى جهدي في السباق، لأحقق إنجازاً لي ولزميلاتي، وأنا سعيدة جداً بالنتيجة.

على جانب آخر، شاركت في السباق اللاعبتين إيريكا ماجنالدي وصفية الصايغ، من فريق الإمارات القابضة «ADQ»، لتضيفا بمشاركتهما خبرة أوروبية مهمة إلى سجلهما من المشاركات الدولية، بعد مشاركتها في أولمبياد باريس.

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