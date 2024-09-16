فريق الإمارات القابضة لدراجات السيدات يفوز بسباق الجائزة الكبرى في ألمانيا

المصدر: وام

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أعلن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات " ADQ " فوز لاعبته إليونورا جاسباريني في سباق الجائزة الكبرى شتوتجارت للسيدات مسجلة بذلك فوزها الشخصي الثالث لهذا الموسم.

وقال الفريق في بيان له اليوم إن اللاعبة إليونورا تمكنت من الفوز في سباق الجائزة الكبرى متقدمة بجدارة على الفائزة بالمركز الثاني ليكي نوين من فريق " Visma-Lease a Bike" ومارييل ميجيرينج من فريق " Movistar"، فيما حلت زميلتها في الفريق دومينيكا فلودارتشيك في المركز السادس.

امتد السباق - الذي استمر يوما واحدا - على مسافة 118.2 كم من مديتني بوبلينجن إلى شتوتجارت الألمانيتين.

عماد العلي / أحمد مصطفى / عاصم الخولي

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