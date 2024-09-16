مليحة يواجه الحشد العراقي في افتتاح «عربية أندية اليد» بالكويت

المصدر: دبي ــ فائز بجبوج

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يلتقي فريق كرة اليد بنادي مليحة عند الخامسة عصر اليوم الثلاثاء فريق الحشد العراقي، في انطلاقة مشواره بالبطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري، التي تحتضنها الكويت خلال الفترة من 15 حتى 25 الجاري، وتقام مبارياتها على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بالكويت.

وتشهد البطولة مشاركة 10 أندية تم تقسيمها إلى مجموعتين، وأوقعت القرعة فريق «مليحة» ممثل الإمارات في المجموعة «الثانية» التي تضم البنك الأهلي المصري، والغرافة القطري، والقادسية الكويتي، والحشد العراقي.

وكانت اللجنة الفنية قد عقدت الاجتماع الفني صباح، أمس، لاعتماد اللاعبين وألوان الفرق المشاركة إلى جانب توضيح نظام وقوانين البطولة، حضر الاجتماع من جانب نادي مليحة كل من: سالم الكتبي وإبراهيم الحمادي، وإبراهيم الأميري.

على جانب آخر، حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري وليد عبد الكافي، على تعزيز الجانبين البدني والفني لزيادة عملية الانسجام بين صفوف الفريق الذي يضم نخبة من اللاعبين المواطنين والمحترفين، وللدخول بهم في أجواء البطولة من أجل الظهور بمستوى متميز يليق بكرة اليد الإماراتية.

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