الإمارات تواصل تفعيل مبادرة «الطريق لرفعة الرجبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي





يواصل اتحاد الإمارات للرجبي، مبادرة دعم اللعبة في القارة الآسيوية والمنطقة من خلال مبادرة «الطريق لرفعة الرجبي»، التي أطلقها الاتحاد بالاتفاق مع نظيره الآسيوي، بهدف تطوير اللعبة في المنطقة وآسيا.

وقدم الاتحاد منحة تدريبية المستوى الأول لـ4 لاعبات من فريق فالو دير للرجبي الإيراني، وتشمل المنحة دورة الاتحاد الدولي للرجبي لفئة 15 لاعباً في أبوظبي، بالإضافة للمشاركة في تدريبات المنتخبات الوطنية للسيدات وذلك على مدار يومين خلال الشهر الجاري.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، أن الإمارات مستمرة في دعم اللعبة الآسيوية من خلال مبادرة الطريق لرفعة الرجبي، البرنامج غير المسبوق، والذي يضع الإمارات في قائمة الدول التي تقدم الدعم للعبة عالمياً، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل تقديم معدات لعبة الرجبي مثل الكرات والملابس وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحكيمية وورش للمدربين للاتحادات التي تحتاج لمثل هذه الورش المعتمدة دولياً.

وأضاف: المبادرة بدأت نشاطاتها بدعم الاتحادين العراقي والمصري بمجموعة من الكرات ومعدات الرجبي، كما تم دعم الاتحاد الفلسطيني من خلال توفير مدرب لتدريب المنتخب، مع تنظيم معسكر للمنتخب الفلسطيني في المملكة العربية السعودية، وتحمل تكاليف إقامته في البطولة العربية الأخيرة، كما بدأنا التواصل مع الاتحادات بالمنطقة، والتي تحتاج لتنظيم دورات تحكيمية وتدريبية ومعسكرات.

وتابع: استضفنا كذلك عدداً من الحكام على هامش نهائيات الدوي الإماراتي، لمنحهم فرصة الاحتكاك والتعلم من خبراء التحكيم المتواجدين في المسابقة، ومنهم حكام من العراق وبنغلاديش، ومنح اتحادات أخرى فرصة للحصول على الشهادات المعتمدة دولياً للتدريب في الرجبي السباعي واللياقة البدنية والعلاج، وتتوالى المبادرات من خلال عقد ورش تدريبية للمدربات لمنحهن فرصة التواجد في معسكرات تدريب منتخب الإمارات للسيدات لتأهيلهن للمشاركات الدولية والقارية، كما توجد ورش تعليمية خاصة بالمدربين تركز على الفئات العمرية والبراعم، بالإضافة إلى استضافة عدد من الفرق في مهرجانات الفئات العمرية.

ونوه الزعابي، إلى أن هناك إشادة كبيرة من الاتحاد الآسيوي للعبة بدور الإمارات في دعم اللعبة من خلال المبادرة التي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي العام الماضي، موضحاً أن المبادرة لها مكاسب عديدة، وفي مقدمتها التأكيد على دور الإمارات في تطوير اللعبة في آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز