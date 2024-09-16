مريم كريم والمقبالي أبرز مكاسب «ألعاب القوى» في البطولة العربية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي



أنهى منتخبنا الوطني لألعاب القوى، مشاركته في المركز السابع بجدول ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والتي اختتمت مساء أول من أمس، في الطائف بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة، مثلوا 18 دولة، وذلك بعد حصول منتخبنا على 3 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة.

وتوجت بالذهبيتين مريم كريم عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى ونادي شرطة دبي، بعد حصولها على المركز الأول في سباقي 200 و400 متر عدو، وبزمنين قدرهما بالترتيب 24.30 و55.09 ثانية، فيما نال الفضية، اللاعب سالم المقبالي، بتحقيقه 16.22 متراً، في مسابقة رمي الجلة، ولكنه حل في المركز الثامن في رمي القرص، بتسجيله 41.10 متراً.

مشاركة

وبالنسبة لباقي مشاركات لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني في البطولة نفسها، فحلت سلمى المري في المركز السابع في رمي الجلة، بتسجيلها 9.25 أمتار، وفي المركز الثامن في رمي القرص، مسجلة 32.04 متراً، وجاءت مريم الفارسي في المركز السابع في سباق 100 متر عدو، مسجلة زمناً قدره 13.38 ثانية، وأنهى العداء محمد المصعبي سباق 800 متر جري في المركز الرابع، بزمن قدره 1:56.35 دقيقة، وحل منتخبنا في المركز الخامس في سباق التتابع متنوع للناشئات، بزمن 2:27.53 دقيقة.

ويعتبر تألق العداءة مريم كريم، من أبرز مكاسب المشاركة في البطولة، بعدما أكدت عداءة نادي شرطة دبي، تميزها بالمزيد من النتائج الإيجابية، التي تتضمن الفوز بذهبيتي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات 2024، والبطولة العربية في مصر خلال أبريل ومايو الماضيين، كما أنها نجحت في البطولة العربية الأخيرة، بتحقيق رقم جديد للدولة في سباق 200 متر عدو.

في حين، يبشر سالم المقبالي بنجومية واعدة، بعدما سجل رقماً جديداً للدولة في رمي الجلة، على الرغم أن عمره التدريبي لم يتجاوز السنة، إذ بدأ تدريباته في الرمي في ديسمبر 2023، ما يؤكد القيمة الكبيرة لاستراتيجية اتحاد ألعاب القوى في بناء قاعدة مميزة من المواهب الصاعدة.

سعادة

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن سعادته بحصيلة منتخبنا الوطني في البطولة العربية للناشئين والناشئات بالمملكة العربية السعودية، وأكد أن الفوز بذهبيتين وفضية، مؤشر نجاح لاستراتيجية عمل الاتحاد في تبنّي المواهب الواعدة، وبناء أجيال قادرة على تحقيق التنافسية في البطولات الخارجية، واعتبر ما تحقق سيمثل دافعاً كبيراً لأبناء اللعبة للوصول إلى المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، ورفع علم الدولة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

فيما أكد راشد آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، أن الهدف من المشاركة في البطولة تحقق، وهو إعداد أجيال واعدة من العناصر القادرة على تحقيق التنافسية، من خلال صقل مهاراتهم، وإثراء تجاربهم، وتطوير قدراتهم، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين في المنطقة العربية، وتوقع أن تثمر مثل تلك المشاركات القوية، عن ظهور أجيال جديدة واعدة من لاعبي ولاعبات ألعاب القوى في الدولة خلال السنوات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز