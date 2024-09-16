فوز الإمارات على فلسطين وهايتي في أولمبياد الشطرنج

المصدر: وام

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حقق منتخبا الإمارات للشطرنج، للرجال والسيدات، الفوز على منتخبي فلسطين وهاييتي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات النسخة رقم 45 من الأولمبياد العالمي للشطرنج، المقام حاليا في العاصمة المجرية بودابست.

يشارك في الأولمبياد 190 منتخبا، وتستمر منافساته حتى 23 سبتمبر الجاري.

وجاء فوز منتخب الرجال على نظيره الفلسطيني، أمس الأحد، بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة، بعد تعادل عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني مع محمد علام، وفاز كل من عمار السدراني على محمد سدير في الرقعة الثانية، وأحمد فريد على عبد الوهاب أحمد، وإبراهيم سلطان على بهاء مسواده.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة المنتخبات العربية المشاركة في الأولمبياد مع منتخبي مصر والمغرب.

ويلتقي منتخبنا في الجولة السادسة المقبلة، المقرر لها بعد غد الأربعاء، مع نظيره السويدي.

وفي منافسات السيدات، حقق منتخبنا الوطني فوزه الثاني على التوالي، وتغلب على منتخب هاييتي بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة ضمن الجولة الخامسة أيضا.

وحقق الفوز لمنتخبنا كل من روضة السركال على روز برلين، وعنود عيسى على كمبرلي دونات، وزينب المعمري على رودينا بلجراد، فيما تعادلت مريم عيسى مع ميريسينا كادي.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب الدول العربية مع منتخبي مصر والجزائر.

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