"الإمارات للدراجات" يحلق بالصدارة في سباق جائزة مونتريال الكبرى

المصدر: وام

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حقق تادي بوجاتشار سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزه الشخصي رقم 22 ، والفوز رقم 73 لفريق الإمارات هذا الموسم، بأداء مميز في سباق جائزة مونتريال الكبرى، في كندا.

وشهد السباق، الذي أقيم اليوم وامتد لمسافة 209.1 كم على مدار 17 لفة، مجموعة صغيرة من المتسابقين في الجولات الأولى.

ووضع فريق الإمارات إيجور أريتا في مقدمة المجموعة في المراحل الأولى لإدارة اليوم بصورة جيدة، ومع تضييق الفارق تدريجيا، بدأ المرشحون الأوفر حظا في شن هجمات قبل 50 كيلومترا من نهاية السباق.

وبذل فريق الإمارات مجهودا جماعيا كبيرا، حيث قام فيشر بلاك وأيوسو وماجيكا بتمهيد الأمور لهجوم بوجاتشار الحاسم قبل 23 كم من النهاية.

وأنهى المتسابق السلوفيني بوجاتشار السباق منفردا، مكررا نجاحه على الأراضي الكندية، بعد فوزه في عام 2022.

وقال بوجاتشار:" إن الفريق قام بعمل رائع، وكان سباق رائع، كانت حالتي البدنية جيدة، وتم التعامل بجدية وحذر مع السباق من البداية للحفاظ على الفارق، وقد ناسبني المسار الصعب".

النتائج النهائية

1.تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) 5:28:15 ساعة

2- بيلو بيلباو (فريق البحرين فيكتوريوس) +24“

3.جوليان ألافيليب (سودال كويكستيب) +40“

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