المنصوري يحرز لقب الجولة الـ 5 لزوارق الفومولا 2 في البرتغال

المصدر: وام

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توج منصور المنصوري قائد زورق "أبوظبي 36 "، بلقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، بعد حصوله على المركز الأول في السباق الرئيس، الذي أقيم مساء أمس في مدينة بيسو البرتغالية.

ونجح المنصوري في تصدر السباق من البداية وحتى النهاية، بتفوق واضح طوال 45 دورة، على مدار 34 دقيقة.

وحقق المركز الثاني في الجولة البريطاني ماثيو بالفيرمان، فيما حل ثالثا الليتواني إدجراس ريابكو 41، وجاء راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 في المركز الرابع.

وبهذا الفوز، تمكن المنصوري من التقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام، برصيد 51 نقطة، في حين تبقى الصدارة من نصيب راشد القمزي برصيد 61 نقطة، ويحل ثانيا الليتواني إدجراس ريابكو برصيد 55 نقطة.

وعلى ضوء هذه النتائج أصبحت حظوظ فريق أبوظبي أكبر في تحقيق اللقب هذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه، والثانية على التوالي قبل انتقال المنافسة للجولة الختامية من البطولة، والتي ستقام في مدينة فيلا فيلها البرتغالية نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في ظل وجود زورقين للإمارات بين الثلاثة الأوائل في الترتيب العام.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على الإنجاز الذي تحقق في البرتغال، مشيدا بتفوق أبطال فريق أبوظبي وتحقيق النتائج المميزة.

وقال إن تفوق المنصوري والقمزي يعزز حضور واستمرار فريق أبوظبي على المستوى العالمي، معربا عن فخره بتلك المواهب المميزة التي ترفع علم الإمارات على منصات التتويج.

وأكد أهمية الجولة القادمة لحسم اللقب، لأنها ستحدد هوية البطل للموسم الحالي، لافتا إلى وجود فرصتين للفوز، وثقتنا كبيرة بأن القمزي والمنصوري سينجزان المهمة.

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