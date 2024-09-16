ختام مميز لبطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدل الستار، أمس، على فعاليات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، في مبادلة أرينا بأبوظبي، وسط أجواء تنافسية حماسية، جمعت أبرز نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وقدّم اليوم الختامي، المخصص لفئة المحترفين من حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، عرضاً استثنائياً من المهارات الفنية، ما أشعل حماس الجماهير التي توافدت لدعم وتشجيع اللاعبين. وشهدت البطولة مشاركة واسعة للاعبين في فئة المحترفين، بزيادة 50 %عن نسخة العام الماضي، والذين تنافسوا بقوة لحصد النقاط التصنيفية، وحجز مكان لهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية M.O.D بالمركز الأول، و«كوماندو جروب» في مركز الوصيف، ونادي الوحدة للجوجيتسو في المركز الثالث. وتوج عبدالمنعم الهاشمي الأبطال.

منصة

من جهته، أشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالمستوى الفني الرفيع الذي شهدته منافسات فئة المحترفين، مؤكداً أن بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، أصبحت من أهم البطولات على الساحة الدولية.

وقال الظاهري: البطولة نجحت في توفير منصة نموذجية، تجمع ألمع اللاعبين المحترفين من حاملي الأحزمة الأسود والبني والبنفسجي، حيث قدموا خلاصة تجربتهم الاحترافية، وتنافسوا للوصول إلى منصات التتويج.

وأضاف الظاهري: هذه البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل هي انعكاس لرؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تعزيز وتطوير هذه الرياضة محلياً ودولياً. ونحن نسعى إلى تقديم بطولات ذات جودة عالية، تفتح أمام اللاعبين آفاقاً جديدة، وتدعمهم لتحقيق أهدافهم. وتسهم هذه البطولة بشكل كبير في رفع تصنيف اللاعبين وتطوير أدائهم، سواء كانوا من المحترفين أو الناشئين، بما يخدم رؤية الاتحاد في بناء قاعدة قوية من الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً.

فرصة

وقال ماهسيلفا نوزا، مدرب أكاديمية M.O.D: البطولة تتميز بقوة المنافسات، خاصةً مع مشاركة لاعبين من حاملي الحزام الأسود من مختلف الدول. كما تتيح هذه البطولات للمحترفين تطبيق استراتيجيات جديدة، واختبار تقنياتهم على البساط، أمام منافسين من أصحاب الخبرات العالية.

منافسات قوية

كما عبّر البطل الإماراتي خالد الشحي، حامل الحزام الأسود من نادي العين للجوجيتسو، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات فئة المحترفين وزن 62 كغم، قائلاً: لقد كانت منافسات اليوم قوية للغاية، حيث واجهت خصوماً من أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة. هذه البطولة تمثل تجربة لا تُنسى بالنسبة لي، فهي ساعدتني على تعزيز مستواي، واختبار قدراتي، والتحضير للمشاركة في البطولات الدولية القادمة، وخاصة بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

شهدت نسخة هذا العام من البطولة، مشاركة العديد من اللاعبين الذين نجحوا في إحراز تقدم لافت، وتقلدوا أحزمة أعلى منذ نسخة العام الماضي، بما يعكس مدى التطور الذي يحققونه، وسعيهم المستمر لتحسين مستوياتهم، وتقديم أداء يخولهم الارتقاء في فئات الأحزمة، ما أثرى منافسات البطولة، وأضفى عليها مزيداً من الإثارة والتشويق.

اختبار القدرات

وقال اللاعب البرازيلي جيفرسون ألفيس جوتيو، والذي شارك في هذه البطولة للمرة الأولى، حاملاً الحزام الأسود، إن المشاركة في بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، كانت فرصة رائعة لاختبار قدراته أمام مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحة العالمية.

ومع إسدال الستار على منافسات اليوم الثالث والختامي، نجحت بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في ترك بصمة قوية على الساحة الرياضية الدولية، تترجم قدرة العاصمة أبوظبي على تنظيم بطولات عالمية بمعايير استثنائية. وتتجه الأنظار الآن نحو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث يتطلع الجميع إلى المزيد من النزالات المثيرة والإنجازات المتميزة.

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