انطلاقة مميزة لمنافسات سن الكبار بميدان المرموم للهجن

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت على ميدان المرموم أول من أمس فعاليات الجولة الأولى لموسم سباقات الهجن 2024 - 2025، الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن، وشهدت الفعاليات انطلاقة مميزة لمنافسات سن الكبار، تنافست خلالها المطايا المملوكة لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وتصدرت «بهجة» لمالكها ضعيف سيف دميثان الشامسي الشوط الأول للثنايا البكار المحليات بتوقيت متميز بلغ 7:52:0 دقائق.

وحققت «إنذار» لسالم جمعة مانع الغويص السويدي زمناً قدره 7:57:7 دقائق تصدرت به الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات. وسجل «السيل» لفائل حمد علي العويسي توقيتاً بلغ 8:02:2 دقائق حسم به قمة ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات.

وتألق «الفارس» لسهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات بزمن 7:52:1 دقائق. ويترقب عشاق سباقات الهجن المزيد من الإثارة في التحديات المقبلة لسن الكبار قبل أن يبدأ الجميع ترتيب الأوراق استعداداً لمنافسات الجولة الثانية من سباقات المرموم.

ظهور قوي

على جانب آخر، اختتمت هجن أبناء القبائل صباح أمس مشاركتها في الجولة الأولى من سباقات المرموم التي ينظمها نادي دبي لسباقات الهجن، وذلك من خلال منافسات سن الحول والزمول التي أقيمت من خلال 15 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات بحضور واسع لنخبة الحلال من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجل شعار هجن «مرغم» حضوره القوي من خلال أول الأشواط للحول المحليات، حيث قدم حمد راشد غدير الكتبي «دعابة» على القمة بزمن قدره 8:09:7 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع التحديات. وواصل شعار هجن «مرغم» تألقه من خلال الشوط الثاني للحول المهجنات، الذي تألقت من خلاله النجمة «فبركة» واستطاعت أن تهدي مالكها حمد راشد غدير الكتبي الناموس بعد عبور خط النهاية في توقيت بلغ 8:02:6 دقائق.

وظفر «هملول» المملوك لمبارك سلطان كلثم الخييلي بالصدارة في الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن استطاع «هملول» أن يقطع مسافة السباق في زمن قدره 8:14:6 دقائق، واستطاع «طربان» بشعار حمد عبدالله علي حمد بوهليبة أن يسجل حضوره القوي والبديع من خلال الشوط الرابع، حيث تمكن من حسم معركته القوية مع الزمول المهجنات مسجلاً توقيتاً بلغ 8:07:7 دقائق.

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