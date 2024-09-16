اليابان بطلاً لـ«آسيوية ناشئي اليد» 2024

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توج المنتخب الياباني بلقب البطولة الآسيوية الـ 10 لناشئي كرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، أول من أمس، عقب تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 24/26، في البطولة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والمؤهلة لكأس العالم 2025 في مصر، بعد أن تم نقل المونديال من سلوفينيا.

وحل بالمركز الثالث المنتخب الكويتي عقب فوزه على المنتخب السعودي صاحب المركز الرابع 30/26، وحصل المنتخب البحريني على المركز الخامس، وذلك في ختام البطولة التي منحت المنتخبات الخمسة الأوائل للقارة الآسيوية التأهل إلى كأس العالم صيف 2025 في مصر.

شهد مراسم تتويج الأبطال في ختام المباراة النهائية للبطولة، الدكتور ساري حمدان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والدكتور تيسير المنسي، رئيس الاتحاد الأردني، وبدر ذياب، أمين صندوق الاتحاد الآسيوي، والدكتور محمد أبو الليل، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة وجمهور غفير.

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