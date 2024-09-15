مريم كريم لاعبة منتخب الناشئين تحرز الذهبية الثانية في «عربية القوى» بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

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أحرزت العداءة مريم كريم لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى وشرطة دبي، الميدالية الذهبية في البطولة العربية للناشئين تحت 18 سنة، والتي استضافتها مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد حصولها على المركز الأول في منافسات نهائي 200 متر مساء اليوم، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من 18 دولة، وشارك اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى في مراسم التتويج، بجانب مسؤولي اللجنة المنظمة.

وتمكنت بطلة منتخبنا الوطني من انتزاع الذهبية محققة رقماً جديداً للإمارات «24.30 ثانية»، كما نجحت في كسر الأرقام القياسية للسيدات والشابات والناشئات في الدولة.

كما تملك اللاعبة سجلاً حافلاً في حصد الميداليات الذهبية، إذ فازت بذهبيتي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، والبطولة العربية بجمهورية مصر العربية في مايو وأبريل الماضيين.

وتعد ذهبية مريم كريم هي الثانية لها إثر تتويجها بذهبية سباق 400 متر مؤخراً، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات بعد فوز اللاعب سالم المقبالي بفضية رمي الجلة.

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