سعيد وهيثم بن صقر يتوجان أبطال الحفية للبادل تنس

المصدر: وام

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توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء.. الفائزين في بطولة "الحفية للبادل تنس"، التي أقيمت بملاعب بادل شوت بمدينة كلباء.

وفاز الثنائي محمد المهيري وعلي أحمد بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني بلال سعيد وعبد الله ناصر، وحل خالد الكندي ومحمد العبار في المركز الثالث.

حضر الختام الشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن هيثم بن صقر القاسمي، وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة راشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وعدد من القيادات الرياضية.

شارك في البطولة 32 لاعباً مثلوا 16 فريقاً واتسمت المباريات بالقوة والإثارة والحماس، وجاء تنظيم البطولة ضمن خطة المجلس الشارقة الرياضي للتشجيع على نشر اللعبة.

وأشاد سعادة عيسى هلال بالنجاح الذي حققته البطولة في نسخة هذا العام، والمستويات المميزة التي ظهر بها اللاعبون في كل الفرق خلال مراحل البطولة، مؤكداً أن ذلك دليل على إرتقاء المستويات من نسخة إلى أخرى ويحقق الأهداف في نشر اللعبة على أوسع نطاق واستقطاب أكبر عدد من اللاعبين.

وتقدم سعادة عيسى هلال بالشكر للشيخ سعيد بن صقر والشيخ هيثم بن صقر على الاهتمام الدائم بالبطولة في كل نسخة مما يوفر أكبر عوامل النجاح لها دائماً.

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