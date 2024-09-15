منتخب الإمارات للسيدات يفوز على ناميبيا في "أولمبياد الشطرنج"

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات للشطرنج للسيدات، أمس، على نظيره الناميبي بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الأولمبياد العالمي للشطرنج، المقامة حالياً بالعاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 190 دولة.

وجاء فوز منتخبنا بهذه المباراة بعدما تغلبت اللاعبات وافية المعمري على رحى شيبيندو بالقطع السوداء، ومريم عيسى على نيكول جامي، وزينب المعمري على كماتو تجاديندي، فيما خسرت عنود عيسى على الرقعة الثالثة.

ورفع منتخبنا رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، ويواجه منتخب هايتي في الجولة الخامسة.

وفي منافسات الرجال، خسر منتخبنا أمام نظيره المولدوفي بنتيجة نصف نقطة مقابل 3.5 نقطة، حيث تعادل عمران الحوسني مع أندري ماكوفي، بينما خسر باقي زملائه في مواجهاتهم الأخرى ليتوقف رصيد منتخبنا عند النقطة الرابعة.

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