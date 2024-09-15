«ناشئو القوى» يحققون إنجازاً ذهبياً في البطولة العربية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توجت مريم كريم عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى للناشئات بالميدالية الذهبية، بعد حصولها على المركز الأول في سباق 400 متر عدواً، في البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي اختتمت في الطائف بالمملكة العربية السعودية، أمس، بمشارك 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية.

وشهد نهائي سباق 400 متر عدو، منافسة قوية بين المشاركات، وتمكنت العداءة مريم كريم من انتزاع الميدالية الذهبية واللقب بعدما حققت زمناً قدره 55.09 ثانية، وكانت قبلها قد تصدرت المنافسات التأهيلية محققة أفضل زمن بين المشاركات وقدره 57.71 ثانية، لتؤكد جدارتها بتحقيق الإنجازات، إذ سبق وفازت خلال عام 2024، بذهبيتي البطولة العربية بمصر في مايو، والألعاب الخليجية الأولى للشباب بالإمارات في أبريل.

وشارك اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، في مراسم تتويج بطلات السباق، حيث حلت التونسية ليندة بنت حسن نائلي في المركز الثاني ونالت الفضية بزمن 57.56 ثانية، والجزائرية دعاء بن صافي في المركز الثالث ونالت البرونزية بزمن 57.61 ثانية.

ترتيب

ويحتل منتخبنا الوطني للناشئين والناشئات، المركز السابع في الترتيب العام للبطولة العربية الحالية، بعد ذهبية مريم كريم، وفضية سالم المقبالي في رمي الجلة، بحلوله في المركز الثاني للمسابقة، مسجلاً رقماً جديداً للدولة وقدره 16.22 متراً، بينما تتصدر المغرب الترتيب العام برصيد 4 ذهبيات، وفضيتين، و5 برونزيات، وتليها مصر برصيد 3 ذهبيات و4 فضيات، وتونس 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، والجزائر 3 ذهبيات فضيتين و5 برونزيات، والسعودية ذهبيتين و4 فضيات و5 برونزيات، وقطر ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، أن وصول منتخبنا الوطني إلى منصة تتويج البطولة العربية للناشئين والناشئات بالمملكة العربية السعودية، يؤشر على نجاح الاستراتيجية التي يعمل عليها الاتحاد الإماراتي في تبني المواهب الواعدة، وبناء أجيال قادرة على تحقيق التنافسية في البطولات الخارجية، وأثنى على الأداء المميز للاعبي ولاعبات المنتخب في البطولة، والمستويات المتطورة وسط منافسة قوية من نحو 400 لاعب ولاعبة، وقال إن النتائج التي تحققت تمثل دافعاً كبيراً لأبطال الدولة في المنافسة على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في البطولات المقبلة.

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