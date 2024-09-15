«يد مليحة» إلى الكويت للمشاركة في بطولة الأندية العربية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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غادرت بعثة فريق كرة اليد بنادي مليحة الرياضي أمس متوجهة إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، وكان في وداع البعثة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين.

وسيخوض فريق مليحة مباراته الأولى أمام فريق الحشد العراقي في الخامسة مساء بعد غدٍ في الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الثانية.

ووجه إبراهيم سالم الحمادي، مدير الفريق، جزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادي بقيادة محمد سلطان الخاصوني لرعايته واهتمامه وتوفير جل متطلبات النجاح للفريق، التي تستهدف الجهوزية التامة لموسم يحقق الفريق خلاله الطموحات المنشودة إلى جانب التمثيل المشرف في المحافل الخارجية.

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