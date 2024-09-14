‏"M .O .D" يتصدر منافسات اليوم الثاني من بطولة آسيا لأندية الجوجيتسو

المصدر: وام

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تواصلت لليوم الثاني منافسات بطولة آسيا لأندية الجوجيتسو المحترفة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو"AJP"، في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي.

وأسفرت نتائج النزالات التي جرى تخصيصها لفئتي الأساتذة والهواة عن فوز أكاديمية M.O.D بالمركز الأول، ليما حلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، وأكاديمية إنتروبي في المركز الثالث.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن بطولة آسيا للأندية نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى البطولات الدولية التي تحظى بأولوية لدى اللاعبين على الصعيدين المحلي والدولي،في ضوء دورها في تطوير وصقل المواهب الرياضية، من خلال توفير الفرص للاحتكاك بنخبة الأبطال.

وأضاف أن هذه البطولة تمثل فرصة ذهبية للاعبين لتعزيز خبراتهم ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، مع إدراكهم التام لأهميتها في تعزيز تصنيفهم الدولي، كونها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة 1400 نقطة تصنيفية خصوصا مع اقتراب نهاية موسم بطولات الرابطة، وقرب انطلاقة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأشار ألى أن توافد نحو 500 لاعبا ولاعبة من خارج الدولة يعكس أهمية البطولة ويترجم رؤية وأهداف الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها وترسيخ مكانة أبوظبي الريادية على مستوى العالم.

من جانبه، أكد طارق عمر البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP أن العاصمة أبوظبي تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من أن تصبح مركزاً عالميا لرياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، وأن بطولة آسيا للأندية تعد واحدة من نحو 400 بطولة تنظمها الرابطة سنويا في 70 دولة و160 مدينة حول العالم، حيث تتنوع بطولاتها بين جولات “AJP” الدولية والوطنية والقارية وبطولات جراند سلام في كبرى العواصم العالمية، وصولا إلى أكبر بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو على الإطلاق وهي "بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو" والتي تمنح كل منها نقاطا تصنيفية تتراوح من 600 إلى 4000 نقطة.

وأكد تياغو ماركيز المدرب في أكاديمية كوماندو جروب، أن بطولة آسيا فرصة هائلة للاعبين لتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم وقال “ مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين من جميع الأعمار والخلفيات فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات والتعلم من لاعبين متميزين، والتحضير المثالي لعدد مهم من البطولات القادمة وإثراء رصيدهم من النقاط التصنيفية، والتألق على الساحة العالمية”.

وأعرب الكازاخستاني ميرون تاير - الذي جاء إلى أبوظبي لمؤازرة زاك سيليك الذي يشارك في هذه البطولة الرائعة في فئة الهواة وزن 85 كجم - عن إعجابه بالمدينة وبالتنظيم الاحترافي للحدث لافتا إلى أن الأجواء مليئة بالحماس والندية والمنافسة القوية.

وأكد اللاعب البرازيلي إيمرسون دا سيلفا لاعب أكاديمية School of Champs في باريس، فرنسا / حزام أسود/ من فئة الأساتذة 1، والذي حقق ذهبية وزن 56 كجم.. أهمية بطولة آسيا للاندية المحترفة في تقديم فرص للتنافس وفقا لأرفع المعايير والمستويات.

وقال إن المشاركة في هذه البطولة منحتني فرصة استثنائية لمواجهة لاعبين عالميين واكتساب تجارب جديدة. أشعر بأنني استفدت كثيراً على المستويين الفني والذهني، وأتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.

وأعرب حارب عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حزام أزرق فئة الهواة عن سعادته بتحقيق ذهبية وزن 120 كجم، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تشكل إحدى المحطات البارزة في مسيرته.

وقال إن المنافسة كانت قوية، وأنا سعيد بإضافة 1400 نقطة إلى رصيدي. هذه النقاط ستكون حافزًا كبيرًا لي قبل ختام الموسم واستعدادي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ومن المتوقع أن تشهد منافسات المحترفين غدًا الأحد مستويات عالية من الأداء، والمزيد من الحماس والتشويق في اليوم الختامي للبطولة.

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