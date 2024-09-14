اتحاد المصارعة: انتهاء التسجيل في بطولة الإمارات للناشئين في أبوظبي الإثنين

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة، أن التسجيل في بطولة الإمارات لفئة الناشئين سينتهي يوم بعد غد الإثنين. وكان التسجيل للبطولة قد بدأ من خلال الأندية في 16 أغسطس الماضي.

وتقام البطولة يوم 21 سبتمبر المقبل، في صالة اتحاد الجودو بأبوظبي، وتستهدف الفئة العمرية ما بين 13 إلى 14 سنة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين في عمر 12 سنة، بشروط معينة في كل وزن.

وتقام البطولة وفق قوانين الاتحاد الدولي، ويتنافس اللاعبون بنظام الفردي على بساطين، إذ تتراوح الأوزان المشاركة من 34 إلى 85 كغم.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، إن البطولة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز هذه الرياضة في الدولة، وزيادة الوعي بأهميتها وفوائدها الصحية والاجتماعية، باعتبارها أساسا لجميع الرياضات القتالية، وتلعب دورا كبيرا في تعزيز اللياقة البدنية والانضباط الذاتي.

وأوضح أن البطولة خطوة مهمة لنشر قيم "المطارحة" التراثية في المجتمع، والتي تعد جزءا مهما من تراث الدولة، وتعكس قيم الشجاعة والانضباط، وتمارس منذ القدم وتسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية.

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