منتخب الإمارات للرجال يفوز على جزر الأنتيل في أولمبياد الشطرنج

المصدر: وام

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حقق منتخب الإمارات للرجال، فوزه الثاني في الأولمبياد العالمي للشطرنج، وتغلب على منتخب جزر الأنتيل، بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثالثة من الأولمبياد الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست حاليا.

وجاء فوز منتخبنا بهذه المباراة، بعدما تغلب كل من عمران الحوسني على فان بيملين، وإبراهيم سلطان على برجيسترا ويليام، وتعادل كل من عمار السدراني مع روريك كابيلا، وأحمد فريد مع فان روريك، ليرفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 4 نقاط بعد الجولة الثالثة، ويلتقي في مباراته المقبلة مع منتخب مولدوفا في الجولة الرابعة.

وفي منافسات السيدات، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 1.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، حيث فازت عنود عيسى (13 عاما) على ايزابيلا تاماروزي، وتعادلت وافية المعمري مع كاثي جولرت، في حين خسرت روضة السركال ومريم عيسى مباراتيهما.

ويلتقي منتخبنا في مباراته المقبلة مع نظيره الناميبي في الجولة الرابعة.

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