1900 لاعب في انطلاقة بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أمس، منافسات اليوم الأول من بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بمشاركة لافتة من فئتي الناشئين والشباب، وسط حضور جماهيري غفير وتفاعل مميز من الأسر والعائلات.

وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 1900 لاعب ولاعبة يمثلون أبرز الأندية والأكاديميات المحلية والدولية. وشهد اليوم الأول من البطولة إقبالاً فاق التوقعات بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من الفئات السنية «4 – 17» عاماً، بزيادة 100% عن نسخة العام الماضي.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

ومع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة، تمكن نادي بني ياس من احتلال الصدارة، فيما حلت أكاديمية M.O.D الإماراتية في مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

يذكر أن البطولة تواصل فعالياتها اليوم، بمنافسات فئتي الهواة والأساتذة بمشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، على أن تختتم البطولة غداً بمنافسات المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز