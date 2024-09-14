رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام يثمّن نجاحات أكاديمية IFBB دبي

المصدر: دبي - البيان

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ثمّن الدكتور رافائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام النجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB دبي، وأكد سانتوغا أن الأكاديمية حققت نجاحاً كبيراً منذ تأسيسها في 2016، وأسهمت من خلال الدورات التي تقدمها لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام في الجانبين العلمي والعملي في تطور ثقافة المدربين بشكل كبير، ما انعكس على اللاعبين، كما أنها رسخت مبدأ الاستعانة بالعلوم الرياضية المتطورة لأهميتها، وطالب سانتوغا مجلس إدارة الأكاديمية بالمحافظة على مسيرة النجاح التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى دول الخليج العربية، من خلال إقامة أفضل الدورات العلمية المتقدمة في مجال اللعبة.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، فعاليات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، والتي أقيمت منافساتها في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية مجلس دبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، واجتمع خلالها مع العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB في الإمارات والشرق الأوسط، والذي أكد أن الأكاديمية تلقى مزيداً من الدعم والتقدير، تقديراً لدورها المهم في دعم مسيرة مدربي وحكام اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، واعتبر رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB، إشادة رئيس الاتحاد الدولي بالأكاديمية ودعمه لها يزيد من حماس وثقة القائمين عليها، ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح، موضحاً أن نجاح الأكاديمية في تنظيم الدورات الدولية الأخيرة أسهم في توسيع دائرة المستفيدين من الأكاديمية بكل دول الشرق الأوسط من أجل خلق جيل من المدربين المميزين.

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