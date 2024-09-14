اتحاد اليد ينظم دورة لمدربي الأندية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد كرة اليد عن تنظيم دورة تدريبية للحصول على رخصة التدريب من الفئة (C) المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، خلال الفترة من بعد غدٍ حتى 22 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي وتحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة اليد.

وأكد اتحاد كرة اليد أن التسجيل والمشاركة في الدورة حصرياً على مدربي الأندية الأعضاء في اتحاد اللعبة.

وأكد ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد أن الدورة تأتي وفق توجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نبيل بن عاشور في إطار الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية، وتنمية مهاراتهم التدريبية لاحتراف العمل في مجال التدريب الرياضي، وينعكس ذلك على أداء اللاعبين ، وتعزز حرص الاتحاد على اكتساب المدربين مزيداً من الخبرات لاستثمارها وتسخيرها بساحات كرة اليد على مستوى أندية الدولة.

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