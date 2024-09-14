سالم المقبالي يفوز بفضية الجلة العربية ويحقق رقماً جديداً للدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أحرز سالم المقبالي، لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى، الميدالية الفضية في مسابقة رمي الجلة، ضمن منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات، المقامة حالياً في الطائف بالسعودية، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة.

وحقق المقبالي (17 عاماً) الميدالية الأولى للإمارات في البطولة بعدما سجل رقماً جديداً للدولة قدره 16.22 متراً، بعد منافسة قوية مع 9 لاعبين، على الرغم من أن عمره التدريبي لم يتجاوز السنة، إذ بدأ تدريبات الرمي في ديسمبر الماضي، ليؤكد القيمة الكبيرة لاستراتيجية اتحاد ألعاب القوى في بناء قاعدة مميزة من المواهب الصاعدة.

وشارك في تتويج الفائزين بالميداليات في مسابقة رمي الجلة اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، حيث فاز الكويتي عبدالرحمن حسين القحطاني بالميدالية الذهبية مسجلاً 18.24 متراً، ونال البرونزية سعدان يونس بعدما حل ثالثاً بتسجيله 16 متراً.

وأكد المقبالي أن الميدالية الفضية تتوج الجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد ألعاب القوى في تأهيله وتجهيزه مع زملائه للمشاركة في البطولات العربية والدولية من خلال المعسكرات وبرامج الإعداد المتطورة. وأشار إلى أن المنافسة كانت صعبة بوجود أفضل العناصر في المنتخبات المشاركة، وأن الفضية تمثل دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات للاعبي ولاعبات المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

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