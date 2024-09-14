منتخب السيدات يتخطى منتخب بالاو في أولمبياد الشطرنج

المصدر: بودابست - البيان

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حقق منتخبنا الوطني للسيدات فوزه الأول على حساب منتخب بالاو بنتيجة 4 - 0، ضمن منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45 الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، ويستمر حتى يوم 23 سبتمبر الجاري بمشاركة 190 دولة، وترعى «طيران الإمارات» المنتخب خلال مشاركته في الحدث العالمي.

وجاء الفوز الأول للسيدات بعدما تفوقت روضة عيسى السركال على انجليكا ماجنو، وتغلبت وافية المعمري على جيموتا خوان، وفازت مريم عيسى على برادو كييري، بينما فازت زينب المعمري على انجليكا برادو، ويواجه منتخب السيدات منتخب البرازيل في الجولة الثالثة من المنافسات.

وخسر منتخب الرجال في مباراته الثانية أمام النمسا المصنف 31 بنتيجة 1.5 - 2.5، حيث تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير فالنتين دراجنيف على الرقعة الأولى، وعلى الرقعة الثانية تعادل عمران الحوسني مع الأستاذ الدولي دومينيك هورفاث، وتعادل أحمد فريد مع الأستاذ الدولي بيدتسكي فالنتين، وخسر عمار السدراني أمام فيليكس بلونبيرجر، ويواجه منتخبنا الوطني للرجال منتخب جزر الأنتيل الهولندية في الجولة الثالثة.

من ناحية أخرى، خسر منتخب مصر للرجال أمام أوزبكستان بنتيجة نصف نقطة مقابل 3.5 نقاط، وخسر الجزائر أمام الجبل الأسود 1 - 3، بينما في طاولات المقدمة فازت أمريكا على سنغافورة 4 - 0.

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