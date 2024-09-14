ثنائي التجديف يتألق في «مونديال ماسترز» بألمانيا

المصدر: برندنبورغ - البيان

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أنهى نجما منتخبنا الوطني في رياضة التجديف الحديث الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي مشاركتهما في منافسات زوجي رجال 43 سنة ضمن بطولة العالم للتجديف ماسترز التي تستضيفها مدينة برندنبورغ الألمانية حتى يوم غد في المركز الرابع.

سجل الثنائي المطروشي والشامسي توقيتاً وصل إلى 03.57.3 دقائق هي إجمالي المدة التي احتجاها لقطع مسافة السباق التي وصلت إلى 2 كلم، حيث احتلا المركز الرابع خلف ممثلي النرويجي (الأول) والبريطاني (الثاني) والألماني (الثالث). ويسعى الثنائي بطلانا أحمد خميس الحمادي ويحيى فاضل الحمادي للتألق في منافسات زوجي رجال 36 سنة والتي سوف تجمعهما مع متسابقين كبار.

وعلى صعيد آخر، يواصل ثنائي منتخبنا الوطني للشباب بطلانا حمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي مشاركتهما في منافسات زوجي شباب ضمن بطولة آسيا للشباب التي تستضيفها مقاطعة شنيانغ الصينية وتستمر حتى يوم غد، حيث نجحا في التأهل من المرحلة الأولى مسجلين 07.27.60 دقائق بعد منافسة ساخنة مع منتخبات أوزبكستان والهند وكازاخستان والسعودية وتايوان.

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