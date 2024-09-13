وفاة أضخم لاعب كمال أجسام بالعالم عمر يناهز 36 عاماً

المصدر: وكالات

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توفي البيلاروسي، إيليا يفيمشيك الملقب بالوحش ويعد أضخم لاعب كمال أجسام في العالم بنوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 36 عاما.

كان إيليا المعروف باسم "جوليم" والبالغ وزنه قرابة "140 كيلوغرام" يأكل 7 مرات في اليوم ويستهلك 16500 سعر حراري، بما في ذلك 108 قطع من السوشي و2.5 كيلوغرام من شرائح اللحم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبلغ طوله قرابة 186 سم ولصدره وعضلة ذات رأسين يبلغ قرابة 63 سم.

ويعتقد أنه أصيب بنوبة قلبية في منزله في 6 سبتمبر، بينما كانت زوجته آنا تقوم بالضغط على الصدر أثناء انتظارها لسيارة الإسعاف.

وللحفاظ على كتلته العضلية، كان يتطلب منه تناول الطعام 7 مرات يوميا، كل منها يتكون من كميات كبيرة من لحم البقر، وأكثر من 100 قطعة من السوشي.

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