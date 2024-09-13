قرعة متوازنة لبطولة السلة العربية للأندية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حققت اللجنة الفنية المشرفة على قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال، في نسختها السادسة والثلاثين، التي ستقام في مدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، توازناً بين المجموعات الأربع، من أجل إخراج النسخة الجديدة بصورة مختلفة، من حيث القوة والإثارة، وفتح باب المنافسة على مصراعيه بين عمالقة اللعبة في الوطن العربي، في وجود الاتحاد السكندري صاحب الرقم القياسي «8 ألقاب»، وبيروت الفائز بالنسخة الأخيرة، التي أقيمت في الدوحة العام الماضي.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من الاتحاد السكندري صاحب الضيافة، سلا المغربي، الانطوني اللبناني والوحدة الإماراتي، فيما ضمت المجموعة الثانية العربي القطري، سموحة المصري، الشارقة الإماراتي وكاظمة الكويتي، وفي المجموعة الثالثة بيروت اللبناني، السيب العماني، القادسية الكويتي والبطائح الإماراتي، وفي المجموعة الرابعة الغرافة القطري، ترجي درارية الجزائري، سبورتنغ المصري وشعب حضرموت اليمني. وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية في صالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندري.

ويبدأ الدور التمهيدي يوم الثلاثاء أول أكتوبر، ويلتقي في الجولة الأولى سلا مع الانطوني، العربي مع كاظمة، الاتحاد مع الوحدة، بيروت مع البطائح، السيب مع القادسية، الغرافة مع شعب حضرموت، بينما يلتقي في افتتاح الجولة الثانية في اليوم التالي، الشارقة مع سموحة، وتستمر هذه المرحلة حتى يوم الجمعة 4 أكتوبر، ثم تحصل الفرق على راحة في اليوم التالي، بعدها تبدأ مباريات دور الـ 16، بلقاء أول المجموعة الثالثة ورابع المجموعة الرابعة، كما يلتقي ثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، وثاني الرابعة مع ثالث الثالثة، وأول الرابعة مع رابع الثانية، ثم تستكمل المباريات في اليوم التالي، بلقاء أول المجموعة الأولى ورابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثاني الثانية مع ثالث الأولى، وأول الثانية مع رابع الأولى، يلي ذلك مباريات دور الثمانية، يوم 9 أكتوبر، وفي اليوم التالي، الدور نصف النهائي، وتختتم البطولة يوم 12 أكتوبر، بمباراة المركزين الثالث والرابع، تليها المباراة النهائية.

حضر مراسم القرعة، الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد المصري، والذي نقل تحيات اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وتمنياته لجميع الفرق بالتوفيق والنجاح، وعكس صورة مشرفة عن كرة السلة العربية، كما حضر حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، والعميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد، والعميد وائل لطفي مدير عام الاتحاد.

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