«بوسطن سيلتيكس» و«دنفر ناجتس».. مواجهة مثيرة في أبوظبي 4 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار عشاق كرة السلة في المنطقة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تترقب زيارة نجم كرة السلة تايرون كيرتس موجسي بوجس، أقصر لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بطول 1.60 متر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) والتي تتضمن مباراتين استعداديتين بين بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 17 مرة بوسطن سيلتيكس والبطل الحالي دنفر ناجتس يومي الجمعة 4 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وقال موجسي بوجس: «عند انضمامي إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في عام 1987، كان هنالك عدد محدود من اللاعبين الأوروبيين في الدوري، ولكنه اليوم أصبح منصة عالمية تضم نجوماً، مثل لوكا دونسيتش ونيكولا يوكيتشن، اللذين حققا حلمهما في اللعب بهذا الدوري.

ويؤكد هذا التوسع العالمي بأن شعبية كرة السلة انتشرت من الولايات المتحدة إلى جميع أنحاء العالم وألهمت اللاعبين للتمسك بأحلامهم وأثبتت بأن لا مكان للمستحيل». كما أشار بوجس إلى أهمية قدوم النجوم العالميين إلى أبوظبي مثل نيكولا يوكيتش، الحائز على لقب أفضل لاعب في البطولة، وقال: «تشكل مشاهدة أداء هؤلاء اللاعبين عن كثب تجربة فريدة، حيث يستمتع المشجعون بمواهبهم المذهلة وهم يقدمون عروضاً غير مسبوقة.

وتتخطى كرة السلة نطاق الألعاب الرياضية، لتقدم أجواء عائلية وتجربة تجسد المعنى الحقيقي للروح الرياضية. ويحظى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعشاق من مختلف الثقافات والدول، وأفخر بأنني جزء من تاريخ هذا الدوري وبالمساهمة في الوصول إلى جمهور جديد في أنحاء العالم».

وأعرب بوجس عن حماسه لزيارة أبوظبي والتعرف على تجاربها الغنية وتراثها الزاخر، وقال: «أتطلع إلى زيارة أبوظبي ومشاهدة معالمها الشهيرة مثل جامع الشيخ زايد الكبير والاطلاع على ثقافتها، كما أرغب بتذوق الأطعمة المحلية والاستمتاع بالتجارب المذهلة التي تقدمها».

وتناول بوجس أهمية التبادل الثقافي من خلال الفعاليات الرياضية العالمية بقوله: «اللاعبون متحمسون جداً، لأن هذه الفعاليات توفر لهم فرصة زيارة أبوظبي والتواصل مع معجبيهم الذين يتشاطرون شغف كرة السلة. ومن الرائع مشاهدة مدى سعادة عشاق كرة السلة عند لقاء النجوم مثل نيكولا يوكيتش للمرة الأولى وعيش ذكريات لا تنسى، بما يظهر روعة هذه الرياضة العابرة للحدود».

وتكتسب مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) شعبية واسعة، ما يبشر بأنها ستصبح فعالية مرموقة لدى عشاق كرة السلة على اختلاف أعمارهم، حيث تجمع إثارة كرة السلة والتجارب المميزة للمشجعين وفرص التبادل الثقافي والأجواء العائلية التي لا تنسى. كما يشارك شاكيل أونيل بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات في يوم الاحتفاء بمشجعي «NBA» في الاتحاد أرينا يوم السبت 5 أكتوبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز