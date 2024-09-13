منتخبنا يفوز على جزر كايمان في أولمبياد الشطرنج

المصدر: بودابست - البيان

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حقق منتخبنا الوطني للرجال الفوز الأول، على حساب منتخب جزر كايمان 3 - 1، في افتتاح منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45، والذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، ويستمر حتى يوم 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة 190 دولة، ويرعى طيران الإمارات المنتخب، خلال مشاركته في الحدث العالمي.

وجاء الفوز الأول لمنتخبنا، بعدما نجح عمار السدراني في الفوز على منافسه كوداواشي جيناكي، كما فاز أحمد فريد على كريستوفر يونج، وإبراهيم سلطان على شون تراسي، بينما خسر عمران الحوسني، ويلتقي منتخبنا مع منتخب النمسا بالجولة الثانية من البطولة. وعلى مستوى السيدات، خسر منتخبنا أمام منتخب جورجيا بنتيجة 0 - 4.

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