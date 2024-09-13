17 ميدالية للنصر في «أبوظبي للريشة الطائرة»

المصدر: أبوظبي ـ عدنان الغربي

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حصد نادي النصر 17 ميدالية ملونة في بطولة الريشة الطائرة التي نظمها نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة للفئات العمرية تحت سنوات 13 و15 و17 وفئة العموم للرجال والسيدات بمشاركة 4 فرق: النصر واتحاد كلباء ونادي أبوظبي لألعاب المضرب ومركز عائشة بنت عثمان، واختتمت منافساتها الأحد الماضي.

وتنوعت ميداليات النصر صاحب المركز الأول بين 8 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، فيما حل نادي اتحاد كلباء في المركز الثاني بـ5 ميداليات بواقع فضيتين و3 برونزيات، وجاء نادي أبوظبي لألعاب المضرب في المركز الثالث بميدالية واحدة برونزية ومثله مركز عائشة بنت عثمان ببرونزية واحدة.

وتأتي بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب ضمن أجندة فعاليات اتحاد الإمارات الريشة الطائرة بهدف تعزيز الجهود لتطوير اللعبة ونشرها في مختلف مناطق الدولة، وتعزيز خطة اكتشاف المواهب واستقطاب أفضل اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية.

وأشاد سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بنجاح البطولة وبالمستويات القوية التي قدمها اللاعبون واللاعبات في مختلف الفئات، موجهاً الشكر إلى نادي أبوظبي لألعاب المضرب على تنظيم البطولة وكافة الأندية المشاركة على تعاونها المستمر مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

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