«آسيا لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، عن اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة، من أكثر من 50 دولة، في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتشكل البطولة إحدى أهم المحطات في الموسم الرياضي المحلي، كونها توفّر فرصة للاعبين من جميع المستويات، لاختبار قدراتهم وتطوير أدائهم، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستقام في نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أكّد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة محطة أساسية لقياس أداء اللاعبين، من خلال مواجهة نخبة الأبطال العالميين.

وقال البطران: «لطالما أثمر التعاون الوثيق بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، عن تقديم بعض من أقوى البطولات التي تجمع نخبة أبطال العالم في اللعبة، وتمنحهم فرصاً لا مثيل لها للتألق، وتسليط الضوء على قدراتهم ومواهبهم، إلى جانب الاستمتاع بالأجواء المميزة التي توفرها أبوظبي، سواء من خلال تنظيم أفضل البطولات، أو عبر تجاربها الثقافية والترفيهية الغنية. وبالتأكيد، فإن المشاركة في مثل هذه البطولات، تمثل أولوية للأبطال في كل مكان، كونها تعطي الفائزين بالمراكز الأولى نقاطاً تصنيفية تقربهم من الفوز بحزمة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزز فرصهم بالتتويج في البطولة».

وأضاف البطران: «ننظم هذه البطولة، استناداً إلى أعلى معايير الاحترافية، ونحرص على تقديم منافسات تلبي تطلعات اللاعبين والمشجعين، على حد سواء. تم تجهيز المرافق بأحدث التقنيات، لتوفير بيئة مثالية للمنافسة، وضمان انسيابية الأحداث. نحن ملتزمون بتقديم بطولة تواكب الطموحات، وتبرز قدرات أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو».

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