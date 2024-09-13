«دبي البحري» يدشن الموسم بـ «القوارب الشراعية» 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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يترقب عشاق الرياضات البحرية ومحبو سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، انطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2024 - 2025، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويتضمن سلسلة من السباقات والكرنفالات والمهرجانات البحرية المتنوعة، والتي تتجاوز 20 حدثاً.

ويستهل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فعاليات الموسم يوم السبت الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، بتنظيم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي يجمع كالمعتاد جيل المستقبل للتنافس على ألقاب فئتي الشباب تحت 21 سنة (مواليد 2003)، والناشئين تحت 16 سنة (مواليد 2008).

جاهزية

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات وصلت إلى ذروتها، بعدما عكفت إدارة الشؤون الرياضية في النادي طوال الفترة الماضية، على التنسيق والترتيب لبداية الموسم المرتقبة، بعد اعتماد الفعاليات من قبل مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار.

وأضاف محمد المري، أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حرص على إطلاع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في كافة الأنشطة التي ينظمها النادي، على التعديلات الخاصة بالقوارب، والمعتمدة من قبل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والتي تشمل المواصفات التي تخص البدن، وكذلك كراسة الشروط، ولائحة المشاركة في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وقال محمد المري، إن اللجنة المشرفة على السباق الافتتاحي للموسم الرياضي البحري، ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراقبة كافة التقارير الخاصة بحالة البحر المتوقعة، مشيراً إلى أن مبدأ أمن وسلامة المشاركين، يمثل أولوية في كافة الفعاليات، وخاصة سباقات السفن المحلية 60 قدماً، والقوارب الشراعية المحلية 22 و43 قدماً.

وتمنى محمد المري، التوفيق والنجاح للجان المنظمة والمعاونة، وكذلك جميع المشاركين في الفعاليات، مؤكداً أن الجميع يسعى لهدف واحد، هو نجاح الفعاليات، وهو أمر لا يأتي إلا بتضافر الجهود، والتعاون بين المشرفين واللجان والمشاركين، من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز مكانة هذه الفعاليات، التي تحظى بدعم كبير من المسؤولين، وتحتل مكانة مميزة وسط شرائح المجتمع.

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