اتحاد الجودو يقف على استعدادات الأندية قبل انطلاقة الموسم

المصدر: خورفكان - البيان

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ضمن توجهات اتحاد الإمارات للجودو للوقوف على جاهزية الأندية للمشاركة خلال منافسات الموسم الجديد، والذي ينطلق السبت بمنافسات كأس الاتحاد قام وفد من الاتحاد بزيارة أندية خورفكان وكلباء والفجيرة للفنون القتالية، ووصف عيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو

ورئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو في المنطقة الشمالية الجهود التي تبذلها أندية كلباء وخورفكان والفجيرة للفنون القتالية في استكشاف اللاعبين وتطوير مواهبهم الفنية والذهنية أنه مهد لنقلة نوعية قوية في تطور رياضة الجودو بين اللاعبين الجدد مؤكداً أنها خطوة مهمة ستوسع قائمة اللاعبين المميزين والقادرين على الوصول لمنصات التتويج ومنها الانضمام لمختلف المنتخبات الوطنية وبحسب الأعمار، جاء ذلك خلال زيارته لأندية خورفكان والفجيرة للفنون القتالية وكلباء.

وتابع عيسى بن هويدن: «توجهات مجلس إدارة الاتحاد التواصل مع جميع الأندية للتعرف على احتياجاتها ودعمها للتغلب على التحديات التي تصادفها لتمكينها من مواصلة خططها الداعمة للجودو في الإمارات». وأضاف: بحثنا مع الأندية مشاركتها في منافسات الموسم المقبل واستضافتها للبطولات التي سينظمها الاتحاد وأبدت استعدادها لذلك وبما يسهم بنجاح الموسم المقبل، مبيناً أن المكاسب المتحققة تترجم رؤية الاتحاد الساعية لبناء منتخبات قوية في الأعمار السنية.

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