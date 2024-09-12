بطولتان مؤهلتان للمشاركة في «بريميير بادل P1» دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جالوب جلوبال، الجهة المنظمة لبطولة بريميير بادل P1 دبي الأولى، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل عن توجيه دعوة إلى أفضل لاعبي البادل في دولة الإمارات للمشاركة في بطولتين تأهيليتين للرجال والسيدات، ما يمنحهم فرصة المنافسة في البطولة الرئيسية المقرر إقامتها على استاد بطولات سوق دبي الحرة للتنس في نوفمبر المقبل.

وتقام البطولتان التأهيليتان من 4 حتى 8 أكتوبر في مجمع ند الشبا الرياضي، ويضمن الفائزون في كل فئة حجز مقاعدهم مباشرة للمشاركة في التصفيات التأهيلية الرسمية الخاصة ببطولة بريميير بادل P1 دبي، المقرر إقامتها يومي 3 و4 نوفمبر المقبل قبل انطلاق البطولة.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: «يشكل تنظيم المنافسات التأهيلية قبل انطلاق بطولة بريميير بادل P1 دبي خطوة استثنائية تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع الرياضة في إمارة دبي. ونهدف إلى دعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على المواهب الرياضية وتوفير الفرص لهم. ويسعدنا إطلاق هذه المبادرة في دولة الإمارات التي تحتضن أحد أكبر مجتمعات البادل في قارة آسيا؛ حيث تتيح هذه المنافسات التأهيلية الفرصة أمام لاعبي البادل في الدولة للتنافس مع أبرز نجوم هذه الرياضة».

وأشار اتحاد الإمارات للبادل إلى النمو الكبير الذي حققته هذه الرياضة في العام الماضي، مع تسجيل عضوية 155 نادياً ووجود 620 ملعباً؛ كما ارتفعت نسبة المرافق المتوفرة بمقدار 13% على أساس سنوي تلبية لمستويات الطلب المرتفعة.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن البطولات التأهيلية تشكل إضافة مميزة إلى برنامج فعاليات بطولة بريميير بادل P1 دبي، حيث توفر فرصة مثالية للاعبين الهواة للتنافس مع أفضل اللاعبين العالميين.

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