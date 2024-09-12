الفرق تبدأ تحضيرات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت الفرق العربية المشاركة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، بالوصول إلى العاصمة أبوظبي استعداداً للبطولة التي ستنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل بمقر الأكاديمية الجديد.

تدريبات

وقد باشرت فرق «فتيات العيون» الكويتي وفريق «6 أكتوبر» المصري وفريق «القلمون» اللبناني وفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، بالتدريبات التحضيرية، تحت إشراف مدربيهم وأجهزتهم الفنية.

وأعربت الوفود المشاركة عن سعادتها بالمشاركة في بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»، مشيدين بالتجهيزات المتميزة التي وفرتها اللجنة المنظمة للبطولة من صالات ومرافق رياضية حديثة تسهم في ضمان توفير أجواء تنافسية على أعلى مستوى، كما أشاروا إلى أن هذه البطولة تعد فرصة مهمة لاكتساب الخبرات وصقل المهارات الرياضية للاعبين في إطار منافسات قوية بين فرق تتمتع بمستوى عالٍ من الجاهزية والاحترافية.

جاهزية

من جهة أخرى، أكملت أكاديمية فاطمة بنت مبارك استعداداتها لاستقبال الفرق المشاركة وتوفير كل سبل الدعم لهم، وأكدت الإدارة جاهزية فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة لخوض غمار البطولة، حيث خاض الفريق خلال الأسابيع الماضية تدريبات مكثفة ركزت على تطوير الجوانب التكتيكية والبدنية.

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