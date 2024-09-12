الإمارات تستضيف مونديال الكريكت للسيدات أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

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تستضيف الإمارات بطولة «كأس العالم للكريكت للسيدات T20» التي ينظمها المجلس الدولي للكريكت، بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكت، وتقام منافساتها في دبي والشارقة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر للمرة الأولى في المنطقة.

وتتنافس 10 منتخبات على اللقب تتقدمها أستراليا حاملة اللقب 6 مرات ومنتخب انجلترا حامل اللقب في النسخة الأولى 2009، إضافة إلى منتخبات اسكتلندا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، الهند، باكستان، جزر الهند الغربية بطلة 2016، وبنغلاديش.

وتم الإعلان عن تفاصيل النسخة 14 من «كأس العالم للكريكت للسيدات T20» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه جيف ألارديس الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت، زايد عباس عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكت، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي.

ويتضمن برنامج البطولة 23 مباراة، ويقام نصف النهائي الأول في 17 أكتوبر في دبي ونصف النهائي الثاني 18 أكتوبر في الشارقة، على أن يقام النهائي في دبي 20 أكتوبر. وجاء منتخب أستراليا على رأس المجموعة الأولى التي ضمت الهند ونيوزيلندا وباكستان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية بنغلاديش وانجلترا وجنوب أفريقيا وجزر الهند الغربية واسكتلندا.

وأكد جيف ألارديس أن الإمارات قادرة على استضافة أكبر البطولات الرياضية في العالم بمنتهى التميز والنجاح وقال: «ما يميز الإمارات هو تنوعها، إنها مكان يمثل فيه العالم أجمع! وهذا يعني أن هذه البطولة هي كأس عالم محلية لجميع المنتخبات العشرة ويمكن للاعبات الاستمتاع بدعم المشجعين المتحمسين ويسعدني أن أعلن أن التذاكر ستكون متاحة بقيمة خمسة دراهم فقط وسيكون دخول الأطفال دون سن 18 عاماً مجاناً.

وأضاف: «سنعمل أيضاً مع مجلس الكريكت الإماراتي ومجلس دبي الرياضي على إرث الحدث وسنقيم مهرجانات الكريكت لإعطاء أكثر من 500 فتاة فرصة للمشاركة في اللعبة والاستمتاع بتجربة أولى ممتعة للكريكت، كما أود أن أشكر مجلس الإمارات للكريكت وأصدقاءنا في مجلس دبي الرياضي وكذلك فرق العمل في استاد دبي الدولي واستاد الشارقة للكريكت على جهودهم غير العادية وتعاونهم الكبير».

وقال خالد العور: «تأتي استضافة دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لبطولة كأس العالم للكريكت للسيدات لتبرز المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي في عالم الرياضة، تواصل دبي ودولة الإمارات تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في قدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، واكتسبت دبي ثقة العالم كله في قدرتها وإمكانياتها في هذا المجال حتى أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في قطاع الفعاليات الرياضية بفضل امتلاكها بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الرياضات واستراتيجية العمل المتكاملة والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية وإعداد المنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف: «يحرص مجلس دبي الرياضي على توفير كل سبل الدعم لنجاح البطولات الكبرى ذات الصدى العالمي إلى جانب هدفه الرئيس في تطوير القطاع الرياضي، وقد نجحنا من قبل في استضافة أكبر وأقوى بطولات الكريكت العالمية من أبرزها كأس العالم للكريكت تي 20، والدوري الهندي الممتاز للكريكت، وكأس آسيا للكريكت، كما يحرص المجلس على تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات الدولية التي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة جماهيرية واسعة مما يلبي رغبات مختلف فئات المجتمع التي تعيش في دبي».

وأكد زايد عباس أن مجلس الإمارات للكريكت يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المجلس الدولي للكريكت ومجلس الكريكت في بنغلاديش لإنجاح هذا الحدث العالمي، وقال: «يسعد مجلس الإمارات للكريكت أن يتعاون مع المجلس العالمي للكريكت في تنظيم كأس العالم للسيدات T20 في الإمارات، فلدينا العديد من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بخبرات كبيرة وغنية في استضافة أكبر البطولات الدولية في الكريكت، ونحن مستعدون مرة أخرى لتقديم حدث عالمي ناجح، وستشهد البطولة أفضل لاعبات الكريكت من جميع أنحاء العالم يتنافسن على أكبر جائزة في صيغة تي 20، وسيستمتع الجمهور بمشاهدة مسابقات مثيرة وأداء فردي وجماعي رائع في دبي والشارقة خلال الحدث، وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف لضمان حصول المشاركين والمشجعين على وقت لا يُنسى أثناء إقامتهم في الدولة».

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