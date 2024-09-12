دبي تستضيف نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للترايثلون أمس عن إقامة فعاليات نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 في دبي خلال يومي 16 و17 نوفمبر القادم، لتكون الجولة الختامية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون تي 100 لعام 2024 في موسمها الأول.

وستكون نهائيات بطولة ترايثلون دبي تي 100 جزءاً من تحدي دبي للياقة البدنية لعام 2024، والذي يُشكل مبادرة فريدة تستمر لمدّة شهرٍ كامل للاحتفاء باللياقة البدنية وحث أفراد المجتمع على تعزيز النشاط والحيوية. ويُشجع التحدي على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً بما يُسهم في تحفيزهم على اتباع العادات الصحية لتصبح بمثابة أسلوب حياة على المدى الطويل. وقد أصبح تحدي دبي للياقة جزءاً أساسياً من ثقافة اللياقة والصحة في دبي، وبوابة نحو مستقبل مفعم بالحيوية والنشاط؛ إذ يُلهم آلاف الأشخاص لممارسة النشاط البدني وتحسين صحتهم والتواصل مع الآخرين من خلال أهداف اللياقة المشتركة.

وإضافة إلى تتويج الأبطال في أول نسخة من بطولة ترايثلون تي 100، الذي حظي باعتراف رسمي من الاتحاد العالمي للترايثلون، الجهة الدولية المسؤولة عن هذه الرياضة، فإن النهائيات العالمية لترايثلون دبي تي 100 ستشهد توزيع الجوائز التي تصل قيمتها إلى رقم قياسي قدره 7 ملايين دولار أمريكي، حيث سيتم منح 250 ألف دولار في السباق، إضافة إلى 2 مليون دولار أخرى للمسابقة التي تستمر طوال الموسم.

واستناداً إلى التغيير الحالي ضمن فعاليات البطولة، تم تقليص عدد السباقات الإلزامية للرياضيين من خمسة إلى أربعة، إضافة إلى نهائيات بطولة ترايثلون دبي تي 100 العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز