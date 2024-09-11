نادي دبي لكرة السلة يتعاقد مع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لكرة السلة عن تعاقده مع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين السابق، ديفيس بيرتانز، استعداداً لخوض موسم تاريخي في الدوري الأدرياتيكي الأوروبي، بالتزامن مع بدء بيع تذاكر المباراة الافتتاحية، التي تقام بتاريخ 22 سبتمبر الجاري.

وينضم المهاجم اللاتفي، الذي كانت آخر مشاركاته ضمن صفوف فريق شارلوت هورنتس في موسم 2023-2024، إلى فريق دبي لكرة السلة، والذي سيصبح أول فريق إماراتي يتنافس في دوري أوروبي كبير.

وبانتقال بيرتانز إلى دبي يكون قد أنهى فترة استمرت لثماني سنوات في الدوري الأمريكي للمحترفين، متنقلاً بين سان أنطونيو سبيرز، وواشنطن ويزاردز، ودالاس مافريكس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وشارلوت هورنتس.

وخلال مسيرته فاز بيرتانز بثلاثة ألقاب في الدوري الصربي، ولقب واحد لكأس صربيا، ولقب واحد لكأس سلوفينيا، ويمثل انضمامه إلى فريق دبي لكرة السلة استكمالاً لقائمة الفريق للموسم المقبل، وسيكون ضمن الفريق الذي سيسافر إلى سراييفو في البوسنة نهاية هذا الأسبوع، للمشاركة في بطولة ودية قبل العودة إلى دبي لاستئناف استعداداته.

وقال اللاعب العالمي البالغ من العمر 31 عاماً: «أنا متحمس جداً للانضمام إلى فريق دبي لكرة السلة في موسمه الأول. وأنا أرى أن القائمة التي تم تشكيلها هي قائمة تنافسية للغاية، مما يعكس الطموحات الكبيرة التي يتمتع بها هذا النادي. أما بالنسبة لي فإن انضمامي لهذا الفريق المميز يمثل تحدياً جديداً، ولكنني متحمس بالفعل، وأتوق للعب أمام جماهير هذا النادي في وقت لاحق من هذا الشهر».

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