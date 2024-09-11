«تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية» 23 فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سباق «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية»، الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي عن عودته المرتقبة، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي خلال موسم 2024 مع مشاركة أكثر من 2700 دراج في شوارع دبي.

وتعود النسخة 15 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية إلى مدينة إكسبو دبي، حيث تقام جميع الجولات التحضيرية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية. ومن المتوقع أن يكون موسم 2025 مميزاً بالنسبة لعشاق ركوب الدراجات الهوائية، حيث تتاح للمشاركين الفرصة للتنافس والتدرب ضمن سلسلة من الأحداث الرئيسية في الأشهر التي تسبق السباق المرتقب الكبير.

ويقام السباق الرئيسي، يوم الأحد 23 فبراير 2025 في مدينة إكسبو دبي ويعتبر حدثاً مؤهلاً لبطولة يو سي آي جران فوندو العالمية، والتي تستقطب الدراجين من جميع أنحاء العالم. ويتأهل المشاركون الذين جاؤوا ضمن أفضل 25 % ضمن الحدث في كل فئة عمرية إلى النهائيات التي تقام في لورن بأستراليا خلال أكتوبر 2025.

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