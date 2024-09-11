فليتوود: الإمارات تلهمني لتقديم أفضل ما لدي في الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يشارك صاحب الميدالية الفضية الأولمبية، نجم الغولف العالمي تومي فليتوود، في «السباق إلى دبي 2024»، حيث يتنافس في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تقام من 14 إلى 17 نوفمبر.

وقال فليتوود، الفائز بسبع بطولات في جولة دي بي ورلد العالمية: «دائماً ما تكون مشاركتي في بطولة جولة دي بي ورلد، شرفاً كبيراً لي، خصوصاً على ملعب مرموق مثل ملعب «إيرث». لقد كان لـ «السباق إلى دبي» دور كبير في مسيرتي المهنية، وأنا متحمس للعودة والمنافسة في تصفيات بطولة جولة دي بي ورلد العالمية».

وأضاف: «أعتبر الإمارات بيتي الثاني، ولقد كنت محظوظاً بأن حققت هنا في أبوظبي الفوز مرتين ورفعت كأس «السباق إلى دبي» في 2017.. كانت محطات مهمة في مشواري، إنها دائماً ما تلهمني لتقديم أفضل ما لدي في الغولف».

وفي عام 2022، قام تومي فليتوود وشركة دي بي ورلد العالمية بافتتاح أول أكاديمية تحمل اسم تومي فليتوود في عقارات جميرا للغولف. وفي هذا السياق، قال فليتوود: «يشرفني أن أكون سفيراً عالمياً لدي بي ورلد.

أشعر بالفخر لتمثيل شريك مهم في الجولة التي كبرت وأنا أتابعها، وكل هدفي أن أساهم في نمو اللعبة على المستوى العالمي من خلال أكاديميتي. الشراكة بيني وبين دي بي ورلد تبدو مثالية، خصوصاً مع كل النجاح الذي حققته في دبي والإمارات.

وينضم فليتوود، الذي أصبح سفيراً عالمياً لجولة دي بي ورلد في يونيو الماضي، إلى البطل الفائز بالبطولات الأربع الكبرى روري ماكلروي على ملعب «إيرث» الشهير في عقارات جميرا للغولف في الحدث الختامي من سلسلة رولكس لهذا الموسم.

نجاحات كبيرة

ويحتل المحترف الإنجليزي، المرتبة الحادية عشرة عالمياً، وقد حقق نجاحات كبيرة في الإمارات، حيث فاز بثلاثة من ألقابه السبعة في جولة دي بي ورلد العالمية، وحقق انتصارات متتالية في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في عامي 2017 و2018، وفاز في «السباق إلى دبي» في 2017، وأضاف انتصاراً آخر هذا العام في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال. والجدير بالذكر، أن فليتوود قد حصد أخيراً الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

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