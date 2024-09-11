28 لاعبة في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس» فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي – البيان

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تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، التي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنطلق فعاليتها في فبراير من العام المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختيها الماضيتين، حيث عززت البطولة دورها كحدث رفيع المستوى في مشهد التنس العالمي في أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

وأعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات وشركة آي إم جي عن إقامة فعاليات البطولة من يوم السبت الأول من فبراير 2025 وحتى الثامن من الشهر نفسه، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وتشارك في النسخة الثالثة 28 لاعبة في فئة الفردي و16 فريقاً في فئة الزوجي، وفازت في النسخة الأخيرة إيلينا ريباكينا بلقب الفردي، وصوفيا كينين وبيثاني ماتيك - ساندز بلقب الزوجي. ومن المتوقع أن تشهد البطولة المقبلة مشاركة نخبة من ألمع نجمات التنس على مستوى العالم.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نواصل بثبات حصد نجاحات البطولة المرموقة انطلاقاً من التميز الذي شهدته النسختان الماضيتان، فالبطولة تعكس مدى التزامنا بتنظيم فعاليات عالمية في أبوظبي العاصمة العالمية للرياضة، مدعومين بثقة الاتحادات والهيئات الرياضية الرسمية، وكذلك البنية التحتية الهائلة التي توفر فرصاً عدة لأن تكون أبوظبي وجهة عالمية تستقطب نخبة من ألمع نجوم ونجمات الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

وقالت بورشيا آرتشر، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات: تسرنا عودة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس لموسم 2025 بعد نسختها الثانية الرائعة التي شهدت مشاركة ثمانية من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم.

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