أحمد الريسي يهنئ البحرين بلقب مونديال القدرة ويشيد بفرسان الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن خالص التهاني إلى الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني، بمناسبة تتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة في فرنسا، واحتفاظه باللقب الذي ناله في النسخة الماضية بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالإمارات 2023.

وأوضح أحمد الريسي، أن الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، استحق التتويج بلقب البطولة وتأكيد جدارته بهذا الفوز تتويجاً للدعم والرعاية التي تحظى بها رياضة الفروسية من قيادة مملكة البحرين الشقيقة.

وأضاف: سعداء لهذا الفوز الذي حققته مملكة البحرين، ولا سيما أن لقب البطولة الذي نالته الإمارات في إيطاليا 2021 ثم ناله الفارس الشيخ ناصر بن حمد في النسخة الماضية والنسخة الحالية لم يغادر الفرسان العرب، في تأكيد جديد على جدارة الفرسان في الدول الخليجية بالألقاب العالمية بفضل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها هذه الرياضة النبيلة من القيادة الحكيمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى الريسي على الأداء المميز لفرسان وأبطال دولة الإمارات في بطولة العالم بفرنسا ووجودهم في مراكز المنافسة على الصدارة وإظهار الروح العالية برغم التحديات التي واجهتهم إثر الظروف المناخية التي رافقت السباق، مبيناً أن فوز الفارس سعيد أحمد جابر الحربي من فريق الإمارات بفضية فئة الفردي، وحصول سالم حمد ملهوف بطل نسخة 2021 ووصيف نسخة 2023، على المركز الخامس، وتواجد بقية الفرسان في المنافسة بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة يؤكد من جديد التطور الذي حققته دولة الإمارات في رياضة الفروسية، والمستويات الفنية الممتازة للفرسان الأبطال.

وأضاف: أتوجه في هذا المقام بخالص التقدير والامتنان والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعم سموهم الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، ما كان له أكبر الأثر في وجود دولة الإمارات باستمرار على منصات التتويج في المحافل العالمية.

كما تقدم أحمد الريسي بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، على متابعته لمشاركة فريق الإمارات في البطولة، وجميع الاستحقاقات والفعاليات القارية والدولية، مبيناً أن فرسان الإمارات يملكون من الطموح والروح والإرادة ما يمكنهم من خوض أقوى المنافسات للمنافسة على المراكز الأولى.

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