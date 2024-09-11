10 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في أولمبياد الشطرنج العالمي بالمجر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في الأولمبياد العالمي للشطرنج بنسخته الـ 45. وتستضيف العاصمة المجرية بودابست الحدث العالمي، في الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر الجاري بمشاركة نحو 190 دولة.

وغادرت بعثة المنتخب أمس إلى المجر برئاسة تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، ويرافقه عبد الكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد.

ويشارك تريم مطر في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على هامش الأولمبياد.

وتوجه تريم مطر بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رعاية المنتخب في المحفل العالمي، مؤكداً أن الشركات الوطنية، تلعب دوراً كبيراً في تحقيق الإنجازات الرياضية للدولة في المحافل كافة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز