بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP عن تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو بداية من بعد غدٍ الجمعة في مبادلة أرينا، أبوظبي.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة ضمن أجندة بطولات الموسم الرياضي وتشهد إقبالاً ملحوظاً من نخبة اللاعبين في الدولة والمنطقة ومختلف دول العالم وعبر جميع الفئات، بدءاً من الناشئين والشباب ووصولاً إلى فئات الهواة والمحترفين والأساتذة. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في المنافسات أكثر من 1700 لاعب ولاعبة قادمين من أكثر من 50 دولة.

وتعد البطولة واحدة من أهم البطولات على الأجندة القارية والدولية لرياضة الجوجيتسو، حيث إنّها تسهم في رفع تصنيف اللاعبين المشاركين وفقاً للنظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، وبالتالي منحهم فرصة الوصول إلى قائمة أفضل 100 لاعب ولاعبة في التصنيف، فضلاً عن الفوز بباقة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزيز فرصهم بالفوز بجوائز أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعكس استضافة بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو رؤية الاتحاد في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها العاصمة العالمية للجوجيتسو ومصنع الأبطال من كل بقاع العالم، وتؤكد مجدداً قدرتها الاستثنائية وتفوقها في تنظيم فعاليات رياضية عالمية السمات. كما تتيح البطولة في الوقت نفسه الفرصة أمام أبطالنا الإماراتيين لاكتساب خبرات جديدة وتطوير أدائهم ورفع جاهزيتهم قبل الاستحقاقات الكبرى».

وأضاف: «بينما يقترب موعد انطلاق مجموعة من البطولات الدولية المهمة، وعلى رأسها النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تأتي بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في توقيت مهم كونها تشكل محطة نموذجية للاستعداد لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تحتضن عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وتمتلك جميع المواصفات الفنية المطلوبة التي تسهم في تعزيز قدرات اللاعبين وإعدادهم لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة».

وقال طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: «تأتي هذه البطولة في توقيت حاسم للاعبين الراغبين في تعزيز تصنيفهم العالمي، حيث تشكل بطولة آسيا فرصة ثمينة للساعين إلى التألق في هذا الموسم الاستثنائي من البطولات المحلية والدولية التي تنظمها الرابطة».

وأضاف: «تحتل البطولة حيزاً مهماً خصوصاً أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 1400 نقطة تصنيفية».

وتنطلق البطولة بمنافسات فئات الناشئين والشباب بعد غدٍ، يلي ذلك منافسات فئات الهواة والأساتذة، في حين يشهد اليوم الختامي منافسات فئة المحترفين.

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