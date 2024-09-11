الحمرية يكرّم بطل الشراع الحديث عادل خالد ويشيد بإنجازاته

المصدر: الحمرية - البيان

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خص حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية نجم النادي عادل خالد، لاعب فريق الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، بتكريم مستحق، وذلك عقب تألقه تتويجه بعدد من الميداليات والألقاب محلياً وخارجياً.

وتم التكريم بحضور سالم الخيال عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، والكابتن نجيب باشا مدرب فريق الحمرية للشراع الحديث.

وأكد الشامسي أن تكريم عادل خالد، مستحق، نظير التألق الذي بصم عليه اللاعب في البطولات الدولية، في المغرب والسويد وألمانيا، بتحقيقه 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

كما أشاد حميد الشامسي بفريق العمل من كوادر إدارية وفنية، مجدداً دعم مجلس إدارة النادي للاعبين المميزين من أجل الارتقاء دائماً باسم نادي الحمرية في المحافل الوطنية والدولية.

وقدم اللاعب عادل خالد الشكر لمجلس إدارة نادي الحمرية على التكريم، مشيراً إلى أنه يبرز مدى اهتمام المجلس برئاسة حميد الشامسي، بالرياضة والرياضيين في النادي.

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