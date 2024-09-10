1700 لاعب ولاعبة من 50 دولة يشاركون في بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو بأبوظبي

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو( AJP ) اليوم عن تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في الفترة من 13-15 سبتمبر الجاري في مبادلة أرينا، أبوظبي.

وأكد الانحاد في بيانه الصادر مساء اليوم أن البطولة تحظى بأهمية خاصة ضمن أجندة بطولات الموسم الرياضي، وتشهد إقبالاً ملحوظا من نخبة اللاعبين في الدولة والمنطقة ومختلف دول العالم وفي كل الفئات، بدءا من الناشئين ومرورا بالشباب ووصولاً إلى والمحترفين والأساتذة. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في المنافسات أكثر من 1700 لاعبا ولاعبة من أكثر من 50 دولة.

وتساهم البطولة في رفع تصنيف اللاعبين المشاركين وفقا للنظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبالتالي منحهم فرصة الوصول إلى قائمة أفضل 100 لاعب ولاعبة في التصنيف، فضلاً عن الفوز بباقة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزيز فرصهم بالفوز بجوائز أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ويقول فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تعكس استضافة بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو رؤية الاتحاد في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها العاصمة العالمية للجوجيتسو ومصنع الأبطال ، وتؤكد مجددا قدرتها الاستثنائية وتفوقها في تنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى. كما تتيح البطولة في الوقت نفسه الفرصة أمام أبطالنا الإماراتيين لاكتساب خبرات جديدة وتطوير أدائهم ورفع جاهزيتهم قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها النسخة السادسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

ويقول طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP): "تأتي هذه البطولة في توقيت مثالي للاعبين الراغبين في تعزيز تصنيفهم العالمي، حيث تشكل بطولة آسيا فرصة ثمينة للساعين إلى التألق في هذا الموسم الاستثنائي من البطولات المحلية والدولية التي تنظمها الرابطة، وتحتل البطولة حيزا مهما ضمن أجندة اللاعبين المحترفين خصوصا أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 1400 نقطة تصنيفية تضاف إلى رصيدهم وتقربهم خطوة إضافية من التتويج بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مع ختام الموسم".

وترحب البطولة بمجموعة من الأبطال المصنفين على مستوى العالم، ولا سيما في فئات الحزام الأسود والبني، ومن بينهم، لويز أنريكي فيريرا المصنف الأول فئة الحزام الأسود، ويوري هندريكس المصنف الرابع فئة الحزام الأسود، وفيوليت أنجيلوفا المصنفة الثامنة عالميا فئة الحزام الأسود، وديان بازوني المنصفة التاسعة عالميا فئة الحزام الأسود.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة بمنافسات فئات الناشئين والشباب في يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وفي اليوم التال (السبت) ستقام منافسات فئات الهواة والأساتذة، في حين يشهد اليوم الختامي الأحد 15 سبتمبر منافسات فئة المحترفين.

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