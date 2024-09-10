فتح باب التسجيل للمشاركة في “تحدي سبينس دبي 92” للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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أعلن سباق “تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية” الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي اليوم فتح باب التسجيل للمشاركة في نسخته الـ15 المزمع إقامتها 23 فبراير القادم في مدينة إكسبو دبي.

كانت النسخة الأخيرة من السباق قد سجلت رقما قياسيا بعدد المشاركين بأكثر من 2700 دراج في شوارع دبي.

وتعود النسخة 15 من السباق إلى مدينة إكسبو دبي حيث تقام جميع الجولات التحضيرية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، في حين يقام السباق الرئيسي 23 فبراير بمدينة إكسبو دبي.

يؤهل التحدي لبطولة "يو سي آي جران فوندو" العالمية، التي تستقطب الدرّاجين من جميع أنحاء العالم ليتأهل أفضل 25% من المشاركين في السباق إلى النهائيات التي تقام بلورن في أستراليا خلال أكتوبر 2025.

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