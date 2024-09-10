الإبداع الرياضي" تدعو أبطال الألعاب الأولمبية والبارالمبية للترشح للجائزة

المصدر: وام

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دعت جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الفائزين من الدول العربية بالميداليات في دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية "باريس 2024"، للترشح للفوز بالجائزة في دورتها الثالثة عشرة التي بدأت في استلام الترشيحات لأصحاب الإنجازات الفردية والجماعية والمؤسسية.

ووجهت الجائزة التهنئة إلى الدول العربية والرياضيين العرب الفائزين بالميداليات في الدورتين، وثمّنت جهودهم الكبيرة التي توجوها باعتلاء منصات التتويج في الحدث العالمي الأكبر في العالم.

وبلغ عدد الميداليات العربية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، 17 ميدالية، فيما بلغ عددهم في الألعاب البارالمبية 55 ميدالية.

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