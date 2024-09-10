أوزبكستان تهيمن على ألقاب آسيوية الملاكمة بالعين

المصدر: وام

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اختتمت مساء أمس “الاثنين” في مركز أدنيك العين، منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، والتي انطلقت في 28 أغسطس الماضي، بمشاركة 462 لاعبا ولاعبة، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.

وتصدرت أوزبكستان منافسات البطولة في اليوم الختامي، في مختلف الأوزان والفئات بعدما جاءت في المركز الأول برصيد 14 ذهبية، تلتها كل من الهند، وكازاخستان بـ 4 ميداليات ذهبية لكل منهما، إضافة إلى ميداليتين اثنتين لكل من طاجيكستان وإيران.

وتوج الفائزين، خلال منافسات اليوم الختامي، كل من سعادة أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، وحسن الحمادي الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة عمر الجابري، وعمر الكندي، ومريم صادق، وفهد الكندي.

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