"مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس" تنطلق أول فبراير

المصدر: البيان

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تستضيف أبوظبي النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير القادم، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وأعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات وشركة آي إم جي، اليوم، أن البطولة التي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، يشارك فيها 28 لاعبة في فئة الفردي و16 فريقا في فئة الزوجي.

وتقدم البطولة للجمهور فرصة حصرية للفوز برحلة إلى واشنطن، لحضور بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة المقررة في يوليو 2025، وذلك من خلال شراء تذاكر البطولة قبل 30 سبتمبر الجاري.

وتستضيف بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة، مبادلة بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال سعادة حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، "نتطلع إلى تنظيم النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بأعلى مستويات التميز، وملتزمون بدعم تنس المحترفات وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية، من خلال تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى".

من جهته أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولة تواصل حصد النجاحات، انطلاقا من تميزها في النسختين الماضيتين، إذ تعكس مدى الالتزام بتنظيم فعاليات عالمية في أبوظبي، مدعومة بثقة الاتحادات والهيئات الرياضية الرسمية، والبنية التحتية الهائلة التي توفر فرصا عديدة لأن تكون أبوظبي وجهة عالمية، تستقطب نخبة من ألمع نجوم ونجمات الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

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